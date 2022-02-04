شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر مهنئا المنتخب: مبروك لمصر أم الدنيا.. وشيرين: قد التحدى يا رجالة بلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عدد من نجوم الفن والغناء، بفوز منتخب مصر على الكاميرون، بركلات الترجيح والتأهل للمباراة النهائية لبطولة كاس الأمم الأفريقية، المقامة حالبا فى الكاميرون وتستمر حتى السادس من فبراير الجارى.

هانى شاكر، أمير الغناء العربى ونقيب الموسيقيين، نشر صورة له مع العلم المصرى عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "مبروك لمصر أم الدنيا"، فيما قالت النجمة شيرين عبد الوهاب: "قد التحدى يا رجالة بلدى منتخب مصر.. مبروك يا بلادى".



هانى شاكر

وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.



شيرين

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين وبعد انتهائهما بالتعادل السلبي أيضاً لجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية.