شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس ابنة ريهام عبد الغفور فى " أزمة منتصف العمر" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة الشابة رنا رئيس على المشاركة في بطولة مسلسل "أزمة منتصف العمر" المكون من 15 حلقة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، لتلتحق بأسرة العمل التي تضم كريم فهمى، ريهام عبد الغفور، عمر السعيد، رشدى الشامى، وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، وتجسد رنا دور ابنة ريهام عبد الغفور خلال الأحداث.

وشاركت رنا رئيس الشهر الماضى في حفل افتتاح منتدى شباب العالم بدروته الرابع والذي أقيم والذى انطلق اليوم في مدينة شرم الشيخ، وعلقت على هذه المشاركة بنشر فيديو من الحفل على حسابها بموقع انستجرام وكتبت:"تشرفت بمشاركتي في منتدى شباب العالم 2022 في دورته الرابعة وأحب ان اشكر كل القائمين على هذا المؤتمر المشرف".

وكان آخر أعمال رنا رئيس مسلسل "موضوع عائلى" من 10 حلقات وتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت وحقق تفاعلاً كبيراً مع الجمهور، والعمل بطولة ماجد الكدوانى، رنا رئيس، محمد شاهين، ايناس كامل، سما إبراهيم، محمد رضوان، طه الدسوقى، وضيوف الشرف شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، حسام داغر ومن إخراج أحمد الجندى.

وشاركت رنا رئيس في رمضان الماضى بمسلسلين هما "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، وبطولة ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، هدى الاتربى، و"نجيب زاهى زركش" مع النجم يحيى الفخرانى وإخراج شادى الفخرانى.