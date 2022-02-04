شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال: "لما رجعت التمثيل حسيت إننى لسه مبتدئة والمهم أقدم دور له رسالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ميمي جمال: "أنا غائبة من حوالى 5 سنوات عن الفن، وكنت بتفرج على التليفزيون سمعت إن الفنانين بياخدوا ملايين كتير وقولت أرجع يمكن أخدلي مليون جنيه، جلست مع أحد المنتجين وفاجئني بمبلغ صغير مشيت".

وأضافت خلال لقائها مع الاعلامية شافكي المنيري في برنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "أنا المهم عندى أقدم دور له رسالة، ولما رجعت حسيت نفسي ممثلة مبتدئة علشان الكاميرات اتغيرت وكل حاجة اتغيرت".

جدير بالذكر أن برنامج التاسعة يذاع عبر القناة الأولى المصرية يوميا ويقدمه من السبت إلى الأربعاء الإعلامي يوسف الحسيني، ويقدمه يوم الخميس الإعلامية شافكي المنيري، أما عن يوم الجمعة فتقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم.

وقررت ميمى جمال العودة إلى التمثيل من جديد العام الماضي، بل وبشكل مكثف حيث شاركت في أكثر من عمل تم عرضه مؤخراً، كما تعكف على تصوير أكثر من عمل آخر في الوقت الحالي، والمصادفة أن كل الأعمال التي تشارك فيها من نوعية الـ 5 أو 10 حلقات، ليكون 2021 عام العودة بالنسبة لميمى جمال بعد غياب سنوات.