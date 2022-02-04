شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: هعتزل الفن فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف الجزء الأول من برنامج سهرانين، المذاع على قناة on، والذى يقدمه الفنان أمير كرارة، النجم هانى رمزي، والنجمة نادين اللذين جمعهما فيلم "صعيدى رايح جاى"، والمطربة صابرين النجيلى.

وخلال الحلقة قال هانى رمزى: أنا من مواليد الإسكندرية، بعدها سافرت الأسرة إلى المنيا وعشنا هناك فى بنى مزار، والدتى كانت فنانة تشكيلية، وأنا بحب أرسم زيها".

وأجاب هانى رمزى على سؤال وجهه مقدم البرنامج الفنان أمير كرارة: "متى تقرر اعتزال الفن"، فأجاب: "لو عطائى قل بفعل السن هعتزل، هقول كدة كفاية بدل ما أبهدل نفسى، هيبقى قرار مش بإيدى".

وعن سبب حبه فى التمثيل كشف أنه شاهد طفلا صغيرا فى مسرحية "شاهد مشافش حاجة" وكان سبب حبه فى التمثيل"، مضيفا: "نفسى أرجع صغير تانى، وأعيش من غير هموم".

وحول علاقته بالفنان الكبير صلاح عبد الله، قال: "صلاح ده أخويا الكبير وأبويا وابنى، هو اللى أخرج لى المشاهد اللى دخلت بها معهد الفنون المسرحية، ورشحنى للأستاذ محمد صبحى، وهو أحد أعمدة فيلم أبو العربى".