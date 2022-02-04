شكرا لقرائتكم خبر عن نادين: بشتغل فى مدرسة بعد ابتعادى عن الفن.. وقررت الاعتزال بعد سقوطى على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف الجزء الأول من برنامج سهرانين، المذاع على قناة on، والذى يقدمه الفنان أمير كرارة، النجم هانى رمزي، والنجمة نادين اللذين جمعهما فيلم "صعيدى رايح جاى"، والمطربة صابرين النجيلى.

وكشفت نادين خلال الحلقة سبب اعتزالها الفن ومهنتها الحالية، قائلة إنها تعمل مديرة إدارة مدرسة فى أكتوبر، واتجهت للعمل فى المدارس بعدما تزوجت، مؤكدة أن أولويات حياتها فرضت عليها الاعتزال.

وأوضحت أن هناك موقفًا اتخذت بعده قرار الاعتزال، فخلال تواجدها فى الأوبرا اتتصلت للاطمئنان على ابنها، فعرفت أنه بدأ يقول كلمة "ماما" فسألت نفسها: "بيقول ماما لمين.. أنا مش موجودة معاه" بعدها تحول تركيزى فى ابنى، وخلال أحد عروض الباليه وقعت على المسرح لأن تركيزى كله كان مع ابنى، بعدها اتخذت قرار الاعتزال.

وعن بدايتها الفنية أوضحت بدأت باليه وأنا عندى 4 سنين فى نادى الشمس وأول حفلة على مسرح الأوبرا كنت صغيرة، أساتذة المعهد كانوا بيجوا يتفرجوا علينا فى نادى الشمس واختارونى للالتحاق بفريق الأوبرا، وكنت باخد 300 جنيه.