شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل قلب حقيقة.. رانيا فريد شوقى تصاب بكورونا بعد تمثيلها مشهد مصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت النجمة رانيا فريد شوفى بفيروس كورونا، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "من يومين كنت بمثل مشهد اني ايجابي كورونا قولتلهم انتم بتنبورو عليا انا ما جاليش كورونا قبل كده".





وتابعت رانيا فريد شوقى: "قوم ايه امبارح تكسير في الجسم ورعشه وكحه فأعمل مسحه تطلع ايجابى، الحمد لله الأعراض بسيطة عشان واخده اللقاح".

ويعرض للنجمة رانيا فريد شوقى حاليا مسلسل "حلم"، ويشاركها في البطولة كل من الفنانة صابرين والفنانة وفاء عامر، والقديرة سميرة عبد العزيز، والفنانة ياسمين جمال، والفنانة نهال عنبر، وأنوشكا وآخرون من النجوم، ويدور حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي.

كما يعرض للفنانة رانيا فريد شوقى مسلسل "أبو العروسة" الذى يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك فى بطولة الجزأين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وإخراجهما كمال منصور.