شكرا لقرائتكم خبر عن ‎سلاف فواخرجى بعد لقاء بشار الأسد: شكرا سيدى الرئيس و‎حماكم الله لهذا البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة السورية سلاف فواخرجى عن سعادتها بلقاء ومقابلة الرئيس السورى بشار الأسد، مؤكدة أنه شرف كبير لمقابلته، ونشرت سلاف صورتها مع الرئيس السورى، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "شكرا سيدى الرئيس لشرف اللقاء.. ‎حماكم الله لما فيه خير هذا البلد وأهله".



سلاف فواخرجى

وسبق وحرصت الفنانة السورية سلاف فواخرجى، على توجيه رسالة مؤثرة عبرت فيها عن افتقادها لأبيها الذى رحل عن عالمنا مؤخرا، ونشرت أبيات شعر عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، مصحوبة بصورة لوالدها الراحل محمد فواخرجي.

وكتبت سلاف: "شو يعني ادخل البيت وماشوفك، شو يعني دور عليك وما اتبارك بوشك، شو يعني ما إوعى الصبح ع اسمي من تمك، شو يعني يبقى الصدى ويغيب صوتك، شو يعني انت مالك هون بس مّلّلي الدنيه عطرك، وشو يعني يمرق وقت وماتكون وقتي واحمل همك، وشو يعني بطّل اعمل صبي حلاق واحلقلك".

وأضافت سلاف: "شو يعني ساعتك ع جنب ومانها بإيدك، شو يعني كتابك مسكّر وباردة مكتبتك، قميصك المكوي بزيادة وبيجامتك وتفاصيلك، الزيتونة كانت ناطرة أول مطرة، انجرح المطر بروحتك ، ونشفت، العنب بطّل حلو ومنه الدمع أحمر، والصبار زاد شوكه قهر وأسى بعدك، والياسمينة دبلت على غيابك مش مصدقة، وبعدها عالباب ناطرتك، يابابا.. كنت ضل شوي.. اشتقت شمك، لو عشت العمر عمرين، بحاجتك، وبيبقى بكير وبعد بكير، وماشبعت منك".