شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Dune يحصد 11 ترشيحًا لجوائز الـ BAFTA.. تعرف على أبرز الترشيحات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - علي عكس التوقعات بشأن فيلم جيمس بوند الأخير وكونه سيكون صاحب النصيب الأكبر في ترشيحات الـBAFTA، جاءت الترشيحات الأكثر من نصيب فيلم Dune والذي حصد 11 ترشيحا دفعة واحدة، حيث أعلنت منذ قليل القائمة القصيرة للترشيحات ونذكر أبرزها كالتالي.
أفضل فيلم
Belfast
Don’t Look Up
Dune
Licorice Pizza
The Power of the Dog
أفضل فيلم بريطاني
After Love
Ali & Ava
Belfast
Boiling Point
Cyrano
Everybody’s Talking About Jamie
House of Gucci
Last Night in Soho
No Time to Die
Passing
أفضل فيلم أجنبي
Drive My Car
The Hand of God
Parallel Mothers
Petite Maman
The Worst Person in the World
أفضل فيلم وثائقي
Becoming Cousteau
Cow
Flee
The Rescue
Summer of Soul
أفضل فيلم أنيميشن
Encanto
Flee
Luca
The Mitchells Vs the Machines
أفضل مخرج
After Love
Drive My Car
Happening
Licorice Pizza
The Power of the Dog
Titane
أفضل سيناريو
Being the Ricardos
Belfast
Don’t Look Up
King Richard
Licorice Pizza
أفضل سيناريو مقتبس
Coda
Drive My Car
Dune
The Lost Daughter
The Power of the Dog
أفضل ممثلة
ليدي جاجا
ألانا حاييم
إيمليا جونز
ريناتي رينسف
جوانا سكانلان
تيسا طومبسون
أفضل ممثل
عديل أختار
ماهرشالا علي
بيندكت كامبرباتش
ليوناردو دي كابريو
ستيفن جراهام
ويل سميث
أفضل ممثلة مساعدة
كاترينا بالف
جيسي باكلي
اريانا ديبوز
آن دود
أونجانو إيلز
روث نيجا
أفضل ممثل مساعد
مايك فيست
كيران هايندز
تروي كوتسور
ودي نورمان
جيسي بليمنز
كودي سميت-ماكفي
أفضل تصوير
Dune
Nightmare Alley
No Time to Die”
The Power of the Dog
The Tragedy of Macbeth