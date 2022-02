شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Dune يحصد 11 ترشيحًا لجوائز الـ BAFTA.. تعرف على أبرز الترشيحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علي عكس التوقعات بشأن فيلم جيمس بوند الأخير وكونه سيكون صاحب النصيب الأكبر في ترشيحات الـBAFTA، جاءت الترشيحات الأكثر من نصيب فيلم Dune والذي حصد 11 ترشيحا دفعة واحدة، حيث أعلنت منذ قليل القائمة القصيرة للترشيحات ونذكر أبرزها كالتالي.

أفضل فيلم

Belfast

Don’t Look Up

Dune

Licorice Pizza

The Power of the Dog

أفضل فيلم بريطاني

After Love

Ali & Ava

Belfast

Boiling Point

Cyrano

Everybody’s Talking About Jamie

House of Gucci

Last Night in Soho

No Time to Die

Passing

أفضل فيلم أجنبي

Drive My Car

The Hand of God

Parallel Mothers

Petite Maman

The Worst Person in the World

أفضل فيلم وثائقي

Becoming Cousteau

Cow

Flee

The Rescue

Summer of Soul

أفضل فيلم أنيميشن

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells Vs the Machines

أفضل مخرج

After Love

Drive My Car

Happening

Licorice Pizza

The Power of the Dog

Titane

أفضل سيناريو

Being the Ricardos

Belfast

Don’t Look Up

King Richard

Licorice Pizza

أفضل سيناريو مقتبس

Coda

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

أفضل ممثلة

ليدي جاجا

ألانا حاييم

إيمليا جونز

ريناتي رينسف

جوانا سكانلان

تيسا طومبسون

أفضل ممثل

عديل أختار

ماهرشالا علي

بيندكت كامبرباتش

ليوناردو دي كابريو

ستيفن جراهام

ويل سميث

أفضل ممثلة مساعدة

كاترينا بالف

جيسي باكلي

اريانا ديبوز

آن دود

أونجانو إيلز

روث نيجا

أفضل ممثل مساعد

مايك فيست

كيران هايندز

تروي كوتسور

ودي نورمان

جيسي بليمنز

كودي سميت-ماكفي

أفضل تصوير

Dune

Nightmare Alley

No Time to Die”

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth