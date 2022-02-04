شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة بطلة أمام أشرف عبد الباقى فى مسلسل "بيت فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة هنا شيحة على تقديم دور البطولة النسائية فى مسلسل "بيت فرح" أمام أشرف عبد الباقى والمكون من 18حلقة، وهو فكرة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار هبة رجب، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج عصام شعبان، ومقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة بعد التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة، للعرض قبل شهر رمضان المقبل.

وتصور هنا شيحة حالياً مشاهدها في مسلسل "راجعين يا هوا" المأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، طه الدسوق، صفاء الطوخي، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال.

ويعرض لهنا شيحة حالياً في السينمات فيلم "مربع برمودة" تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل مصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسى، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري، وتدور الأحداث حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل، ومعهم هنا شيحة وروجينا وتتوالى الأحداث.

وكانت هنا شيحة قد أعادت ذكرياتها مع العائلة بمجموعة الصور التى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وتوثق بها أهم اللحظات في حياتها وهي طفلة يحملها والدها، وأخرى برفقة أبنائها، كما ظهرت في صورة ثالثة برفقة شقيقاتها، إضافة إلى صورة من معرض والدها الفنان أحمد شيحة.