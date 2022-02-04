جلال الشرقاوي في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

كتب امير فتحي في الجمعة 4 فبراير 2022 02:44 صباحاً - كشفت الممثلة المعتزلة عبير الشرقاوي، ابنة المخرج ​جلال الشرقاوي​، تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت ​عبير الشرقاوي​في تصريحات لجريدة “الوطن” المصرية: “والدي تعرض لانتكاسة بعد إصابته بكورونا، لذلك تم نقله قبل يومين إلى مستشفى آخر، من أجل توفير رعاية طبية كاملة له، موضحة أنها لا تعلم سبب الانتكاسة، ولكنه لازال في العناية المركزة”.

وطالبت عبير من الجمهور الدعاء لوالدها بالشفاء العاجل، والخروج من المستشفى في أقرب وقت، مؤكدة أنها على تواصل دائم مع المستشفى وفريق الأطباء المعالج، لتكون متابعة بشكل دائم تطورات الحالة الصحية لوالدها.