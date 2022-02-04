ديانا حداد عمرها 17 عاما؟!

كتب امير فتحي في الجمعة 4 فبراير 2022 02:44 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية ديانا حداد مقطع فيديو كشفت من خلال عن تجربة العمر على احد تطبيقات الهاتف المحمول والذي كان نتيجته سبعة عشر عاما.

وعلقت ديانا حداد على الفيديو كاتبة: “الفلتر اعطاني عمر 17 سنة .. وانتوا كم بتعطوني؟”.

وقد جاءت تعليقات متابعي ديانا حداد متغزلة بها حيث كتبت احداهن “هو الفلتر شاف وجهك واعطاك 17 كيف لو شاف قلبك الأبيض اتوقع كان جاه كدمة في العقل” فيما قالت اخرى: “العمر مجرد رقم القمر بعد كل هذه السنوات يظل جميلاً أنتي جميلة مهما كان عمرك”.

يذكر ان ديانا حداد تبلغ من العمر 45 عاما فهي من مواليد الاول من تشرين الاول / اكتوبر عام 1976.