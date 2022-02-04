محمد هنيدي يشيد بحارس منتخب مصر بعد الفوز على الكاميرون: “جاباسكي.. أبو جبل”

كتب امير فتحي في الجمعة 4 فبراير 2022 02:44 صباحاً - أشاد الفنان المصري محمد هنيدي بأداء حارس منتخب بلاده محمد أبو جبل بعد نجاحه في صد ركلتين ترجيحيتين في في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا أمام الكاميرون.

وكتب هنيدي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “- نزل في الدقايق الاخيرة قدام كوت ديفوار – صد ضربة جزاء واقصينا الافيال كوت ديفوار – لعب وهو مصاب وكان رفض يستبدل عشان مصر – صد ضربتين جزاء قدام الكاميرون وفرم ايتو وحزن الحكم بكاري جاساما.” وختم هنيدي تغريدته كاتبا: “جاباسكي … أبو جبل”.

يذكر ان اسم “جاباسكي” الذى يحمله أبو جبل مستمد من أسم لاعب سلة أمريكي ويعود سبب التسمية للفترة الأولى لأبوجبل في نادي الزمالك، حيث لعب للفريق بين عامي 2013 و2016 قبل أن يرحل ويعود إليه بعد 3 سنوات.

في تلك الفترة، تدرب أبوجبل تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي وجد صعوبة بالغة في نطق اسمه، فقرر فيريرا الإستعانة باسم أحد لاعبي كرة السلة في البرتغال يدعى “جاباسكي”، والذي تتشابه أحرف اسمه الأولى مع “جبل”، لمناداة حارس الزمالك به

ونال الاسم إعجاب الحارس البالغ من العمر 32 عاما، ليقرر وضعه على ظهر قميصه كلما أتيحت له الفرصة، ليذيع صيته عالميا بهذا الاسم البرتغالي.