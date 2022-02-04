شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال ينعى عايدة عبد العزيز: ممثلة تملك موهبة متفردة وفخور بالعمل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المؤلف والسيناريست عبد الرحيم كمال الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز التي رحلت عن عالمنا منذ قليل عن عمر ناهز 92 عاما، معربا عن فخره بالعمل معها في أخر مسلسل لها خلال مشوارها الفني.





وكتب المؤلف عبد الرحيم كمال، خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي: فيس بوك": "عايدة عبد العزيز تشرفت بها في مسلسل دهشة في دور "سكن"، وقدمت دور من أصعب وأجمل الأدوار وأحسست بالفخر أن قدمت شخصية من شخصياتي".

وتابع عبد الرحيم كمال: "عايدة عبد العزيز ممثلة من هذا الطراز الرفيع سيدة من سيدات المسرح العربي التي تملك موهبة متفردة وأداء يضاهي أداء أعظم الممثلات في العالم رحمة الله على الفنانة المصرية العظيمة التي انارت المسرح القومي والسينما والمسلسلات الدرامية واقبل عليها بفضله ورضاه".

وقررت أسرة الفنانة عايدة عبد العزيز إقامة صلاة الجنازة عليها غدا عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتشييع جثمانها لمثواها الأخير، ولم يتم تحديد موعد تلقى العزاء.

ورحلت الفنانة عايدة عبد العزيز بعد صراع مع المرض، عن عامر ناهز 92 عاما. وتركت عايدة عبد العزيز بصمة مع الجمهور، حيث قدمت عددا من الأعمال السينمائية ومنها أفلام "النمر والأنثى" للزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامى والعبيط، خرج ولم يعد".

كما شاركت فى عدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها "يوميات ونيس"، "ملكة فى المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار، ضمير أبلة حكمت".

وعلى الرغم من النجاحات الفنية التي حققتها خلال مشوارها الفني إلا أنها واجهت العديد من الأزمات، لعل أبرزها تصريحاتها فى أحد البرامج أنها تعانى من الوحدة حاليًا خاصة وأنها تعيش بمفردها بعد هجرة أولادها إلى ألمانيا وأمريكا، مؤكدة أنها تضع كراسى خلف باب شقتها، كما أكدت أنها نادمة على أنها قامت بتعليم أولادها فى الخارج لأنهم ارتبطوا بأعمالهم هناك.