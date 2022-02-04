شكرا لقرائتكم خبر عن غالية بنعلى تعلن تعافيها من كورونا: النفس عزيزة ورجعت بعد تجربة قاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة التونسية غالية بنعلى تعافيها من فيروس كورونا "كوفيد – 19"، التى أصيبت به مؤخرا، مؤكدة أنها كانت تجربة قاسية عليها، محذرة الجميع منه، حيث قالت عبر حسابها على إنستجرام: "رجعت تقريبا والحمد لله بعد تجربة قاسية مع كورونا، بربى ردوا بالكم على أرواحكم، النفس عزيزة".



غالية بنعلى

وطرحت التونسية غالية بنعلى، مؤخرا، كليب أغنيتها الجديدة "روح" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات الشاعر الغنائى منتصر حجازى، ألحان غالية بنعلى، وذلك بعدما تم تأجيل طرحها، حيث كان مقرر طرحها فى رأس السنة الميلادية الجديدة 2022، وبعد حالة من الجدل حولها بقرار اعتزالها الغناء ثم عدولها عن هذا القرار.

وتقول كلمات مطلع الأغنية: "لأنك مش وجع ويروح.. لأنك حلم مش مسموح.. لأنك حضن شوك مفتوح.. أنا مكمل حلاوة روح".

وسبق وأكدت المطربة التونسية غالية بنعلى، أن الغناء بالنسبة لها هو نفس وصلاة، مشيرة إلى أنها قالت فى لحظة غضب إنها ستعتزل ما يسمونه أغنيات وليس الغناء، مؤكدة أنها ستبقى تغنى أغنياتها التى أحبها، ولن تتوقف عن الصلاة ولا عن التنفس ما دامت حية.

وكتبت غالية، عبر حسابها على إنستجرام: "فى صالح جمهور حساس، ذكى عقليا، ذكى عاطفيا وراقى روحيا، جمهورى الموصول، واحتراما له، مطلوب منى الارتقاء والتحليق فى فضاء الفن واستكشاف أعلى درجاته، غير مقبول الاستخفاف بثقافتنا ولغتنا وأصولنا وعراقة إحساسنا، غير مسموح الخضوع للغش وللقوالب السوقية".