شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز ورحمة حسن تنضمان لأسرة مسلسل "ملف سرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانتان دنيا عبد العزيز ورحمة حسن إلى أسرة مسلسل "ملف سرى" للنجم هانى سلامة والذى يتم تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث التحقتا بتصوير العمل خلال الأيام الماضية، لاسيما وأن التصوير انطلق مطلع شهر يناير الماضى.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب هانى سلامة، كل من عائشة بن أحمد، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، شيرين، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وفى سياق متصل تواصل دنيا عبد العزيز تصوير مشاهدها في الجزء الثانى من مسلسل "المداح" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والعمل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة حمادة هلال، هبة مجدى، خالد سرحان، محمد عز، ولاء الشريف، كمال أبو رية حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، هايدي رفعت،

أما رحمة حسن فشاركت مؤخراً في حكاية "غرام بانتظام" من الموسم الرابع لمسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين والذى وعرض على قناة ON، والحكاية بطولة شريف سلامة، رحمة حسن، نانسي صلاح، محمد لطفي شاهين، لؤي عمران، مها سلامة، محمد مرزبان وإخراج رامى رزق الله.