صلاح عبد الله: يارب اجبر بخاطر الـ 100 مليون ومصر تفوز على الكاميرون

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القاهرة - سامية سيد - حرص النجم صلاح عبدالله، على دعم المنتخب الوطنى ضد منتخب الكاميرون فى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية وكتب صلاح عبد الله، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "يارب اجبر بخاطر الـ 100 مليون، ومصر تفوز ولو حتى بجون على الكاميرون يارب".



صلاح عبد الله

ويترقب الملايين من عشاق الكرة الأفريقية مباراة مصر والكاميرون، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية والمقرر لها التاسعة اليوم الخميس فى ياوندى، ويعد منتخب مصر هو الأكثر ظهورًا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ بالمشاركة 42 مرة ثم كوت ديفوار 23 مرة وغانا 22 مرة .

ويسيطر منتخب مصر على بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يعد الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 7 بطولات، يليه منتخب الكاميرون برصيد 5 بطولات، وغانا 4 بطولات يليه نيجيريا برصيد 3 بطولات.

وتأهل الفراعنة لقبل نهائى أفريقيا بعد التغلب على المغرب بهدفين مقابل هدف فى ربع النهائى ومن قبلها الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5\4 ، والتغلب على السودان وغينيا بيساو، والخسارة أمام نيجيريا.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفراعنة والأسود، قد أقيمت يوم 5 فبراير من عام 2017، بنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا التى أقيمت بالجابون، والتى انتهت بتغلب الكاميرون بهدفين مقابل هدف، سجل للفراعنة محمد الننى.