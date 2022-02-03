بهذه الطريقة.. كيف سخر محمد هنيدي من حكم مباراة منتخبي مصر والكاميرون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان محمد هنيدي، بطريقة ساخرة، على حكم مباراة منتخبي مصر والكاميرون، بكاري جاساما، عقب انتهاء الشوط الأول بين المنتخبين، في اللقاء الذي يقام حاليا على ملعب "أولمبيه" في مدينة ياوندي ضمن منافسات الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.

ونشر هنيدي، صورة الحكم وهو مرتدي زي عسكري، عبر حسابه على"تويتر": "الحكم تقريبا مفكر نفسه فعلا في حرب.. وما بيحسبش الفاول لأي لاعب تبعنا لما بيلاقيه لسه عايش".

وانتهى الشوط الأول من لقاء مصر والكاميرون بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بدأ المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، اللقاء بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل بحراسة المرمى، وأمامه بخط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمد عبدالمنعم، محمود حمدي "الونش"، عمر كمال عبدالواحد، بخط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي، وبخط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

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