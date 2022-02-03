نبيلة عبيد تودع عايدة عبدالعزيز: "فقدنا ممثلة ذات قدرات فنية مختلفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة القديرة عايدة عبدالعزيز، التي وافتها المنية مساء الخميس، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 92 عاما.

وكتبت نبيلة، عبر حسابها على إنستجرام: "البقاء لله.. فقدنا فنانة عظيمة وممثلة ذات قدرات فنية مختلفة، ربنا يرحمك، كنتي صديقة وزميلة غالية.. الأستاذة عايدة عبد العزيز.. وداعا، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن خبر وفاة عايدة عبدالعزيز، الفنان منيرمكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفنانة القديرة رحلت عن عالمنا داخل منزلها بعد صراع مع المرض.

وأضاف، أن جنازة الراحلة عايدة عبدالعزيز ستنطلق من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الجمعة.

وقدمت عايدة، خلال مشوارها الفني، عددا من الأعمال السينمائية أبرزها: "النمر والأنثى" للزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامي والعبيط، خرج ولم يعد".

ومن أبرز أعمالها التليفزيونية: "يوميات ونيس"، "ملكة في المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار"، "ضمير أبلة حكمت".