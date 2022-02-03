قبل العرض بساعات.. محمد أمين راضي يكشف حذف دعاية "منورة بأهلها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف السيناريست محمد أمين راضي، حذف كل ما له علاقة بدعاية مسلسله "منورة بأهلها" قبل ساعات قليلة من بدء عرض أولى حلقاته على منصة شاهد vip.

وكتب أمين عبر "فيسبوك": "كل ما له علاقة بدعاية مسلسل منورة بأهلها.. تم مسحه من كل صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بشاهدVip ، وتم مسح صفحة إعلان المسلسل من منصة العرض بالرغم من إنه يفصلنا أقل من ٨ ساعات على ميعاد العرض المعلن من قبل منصة شاهد، ليس لدي أي معلومات.. هل هو خطأ تقني أو هناك سبب آخر".

جدير بالذكر أن المنصة أعلنت عن انطلاق عرض مسلسل "منوّرة بأهلها"، على منصة "شاهد"، ابتداءً من 4 فبراير الجاري.

مسلسل "منوّرة بأهلها" من أعمال شاهد الأصلية، وبطولة النجوم: ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، عمر رزيق، وبلال التونس، إخراج يسري نصر الله.