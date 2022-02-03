إنجي علاء تعلق على الشوط الأول بين منتخبي مصر والكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت المؤلفة إنجي علاء، على الشوط الأول بين المنتخب الوطني ومنتخب الكاميرون، الذي يقام حاليا على ملعب "أولمبيه" في مدينة ياوندي ضمن منافسات الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.

وكتبت إنجي، عبر حسابها على"تويتر": "الحكم مأساة زي ما توقعنا والأرض بشعة واللعيبة بتضرب، وربنا يستر وينصرنا".

وانتهى الشوط الأول من لقاء مصر والكاميرون بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بدأ المنتخب بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، اللقاء بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل بحراسة المرمى، وأمامه بخط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمد عبدالمنعم، محمود حمدي "الونش"، عمر كمال عبدالواحد، بخط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي، وبخط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

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