إيراد "حامل اللقب" يقترب من ربع مليون جنيه في يومه الأول بـ"السينمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير الجاري، فيلم "حامل اللقب" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع مجموعة من الأفلام، بينها: "من أجل زيكو"، "تماسيح النيل"، "11:11".

وحقق الفيلم في يومه الأول بالسينمات، إيرادا بلغ 217 ألفًا و844 جنيها، ليأتي في المرتبة الثالثة بعد فيلمي "من أجل زيكو" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، و"الجريمة" للفنان أحمد عز.

جدير بالذكر أن فريق عمل فيلم "حامل اللقب" احتفل به الأربعاء 2 فبراير في سينما الزمالك، وأقاموا عرضا خاصا شهد حضور أحمد فهمي، كريم فهمي، شيكو، شريف رمزي، زينب غريب.

"حامل اللقب" تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، بطولة هشام ماجد، ودينا الشربيني، ليلى عز العرب، عماد رشاد، محمد سلام، محمد ثروت وأحمد فتحي، إخراج هشام فتحي.