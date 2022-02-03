فن ومشاهير

هذا ما حققه فيلم "11:11" في يومه الأول بدور العرض السينمائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ فيلم "11:11" المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، بعد طرحه في دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 2 فبراير.

وحقق الفيلم في يومه الأول إيرادا بلغ 109 آلاف و504 جنيهات، ليأتي في المرتبة الرابعة، بعد تفوق أفلام "حامل اللقب"، "الجريمة" و"من أجل زيكو".

وأقيم للفيلم مساء يوم الثلاثاء الماضي 1 فبراير عرضا خاصا، شهد تواجد: محمد الشرنوبي، هند عبدالحليم، نور إيهاب، عمر الشناوي، معتز هشام، المخرج كريم أبو زيد، الكاتب ياسر عبدالباسط، المنتج أيمن نجيب.

فيلم "11-11" بطولة إياد نصار، غادة عادل، تدور أحداثه حول أربعة قصص مختلفة، تتقاطع في مكان وزمن واحد، ليطرح سؤالا هل ما يحدث في حياتنا صدفة أم قدر؟

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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