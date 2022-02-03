هذا ما حققه فيلم "11:11" في يومه الأول بدور العرض السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ فيلم "11:11" المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، بعد طرحه في دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 2 فبراير.

وحقق الفيلم في يومه الأول إيرادا بلغ 109 آلاف و504 جنيهات، ليأتي في المرتبة الرابعة، بعد تفوق أفلام "حامل اللقب"، "الجريمة" و"من أجل زيكو".

وأقيم للفيلم مساء يوم الثلاثاء الماضي 1 فبراير عرضا خاصا، شهد تواجد: محمد الشرنوبي، هند عبدالحليم، نور إيهاب، عمر الشناوي، معتز هشام، المخرج كريم أبو زيد، الكاتب ياسر عبدالباسط، المنتج أيمن نجيب.

فيلم "11-11" بطولة إياد نصار، غادة عادل، تدور أحداثه حول أربعة قصص مختلفة، تتقاطع في مكان وزمن واحد، ليطرح سؤالا هل ما يحدث في حياتنا صدفة أم قدر؟