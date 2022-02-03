شريهان تعلق على مباراة مصر والكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة الكبيرة شريهان، على مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب الكاميرون، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب "أولمبيه" في مدينة ياوندي ضمن منافسات الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر: "بالتوفيق إن شاء الله.. مصر".

وتقرر إسناد مهمة التعليق على مباراة مصر والكاميرون، للمعلق المصري علي محمد علي، كبير المعلقين بقناة بي إن سبورتس.

وتُنقل البطولة عبر قنوات بي إن سبورتس، صاحب الحقوق الحصرية، فيما تنقل بعض القنوات العربية والأفريقية مباريات منها.

يذكر أن المنتخب الوطني فاز على منتخب المغرب بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.