مصر.. وفاة الممثلة عايدة عبدالعزيز

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

توفيت الممثلة المصرية عايدة عبدالعزيز، الخميس، بعد صراع مع المرض.

وتخرجت عايدة عبد العزيز من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959، كما حصلت على دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت من لندن، وعملت مدرسة بعد تخرجها في معهد المعلمات للفنون بالمسرح المدرسي، بوزارة التربية والتعليم ومشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس.

وقدمت عايدة عبدالعزيز العديد من الأعمال السينمائية المهمة ومنها أفلام: النمر والأنثى، حائط البطولات، عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامي والعبيط، وخرج ولم يعد.

وشاركت عبدالعزيز في مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية منها: يوميات ونيس، ملكة في المنفى، أوراق مصرية، الفرار من الحب، كعب داير، الحفار وضمير أبلة حكمت.

ومن أبرز تصريحات الفنانة عايدة عبدالعزيز قبل وفاتها أنها تعاني من الوحدة خصوصا وأنها تعيش بمفردها بعد هجرة أبنائها إلى ألمانيا والولايات المتحدة.

وأعربت عن ندمها لأنها قامت بتعليم أولادها في الخارج لارتباطهم بأعمالهم هناك.