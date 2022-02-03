أحمد مكي و”ويجز” في أول تعاون بينهما.. “أقوى ميكس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ النجم المصري، أحمد مكي، الجمهور بالكشف عن أول تعاون فني يجمعه بمطرب الراب المصري “ويجز”، من خلال أغنية جديدة تحمل اسم “أقوى ميكس”، التي صدرت عبر موقع “يوتيوب”، وسط تفاعل واسع من جانب الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي.

تدور فكرة أغنية “أقوى ميكس”، التي يقدمها أحمد مكي و”ويجز”، حول تطور موسيقى الراب، وهو ما يجمع بينهما، كونهما من جيلين مختلفين، حيث عرف أحمد مكي بأغاني الراب، وقدم أكثر من أغنية في هذا المجال، إضافة إلى أن “ويجز” يحقق حالياً نجاحاً كبيراً بأغانيه، وأصبح يتمتع بشهرة واسعة.

وتبدأ أغنية “أقوى ميكس” من جانب أحمد مكي، الذي يتحدث عن بداية موسيقى الراب ومدى صعوبة انتشارها في البداية، قبل أن تصبح رائجة، فيما يبدأ “ويجز”، الغناء عن جانب من القصة، ويلتقي مكي و”ويجز” في باقي مشاهد الأغنية.

ويواصل أحمد مكي تصوير حلقات الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي”، ويشاركه العمل بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة أحمد، وليلى عز العرب، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، ومن المرتقب عرضه خلال شهر رمضان المقبل.