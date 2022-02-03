وائل جسار يحتفل بيوم الحب في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشهد مدينة دبي حفلاً فنياً، هو الأول في سلسلة حفلات تنظمها وتقدمها “دار النجوم”، ويجمع يوم 11 فبراير بمناسبة يوم الحب النجم اللبناني وائل جسار مع جمهوره، في فندق “غراند موفمنبيك البستان”.

وقد وقع اختيار الشركة المنظمة على النجم وائل جسار، كونه يشتهر بلونه الرومانسي الراقي، الذي يتناسب مع احتفالات العشاق في عيدهم.

وكان وائل جسار قد طرح أحدث أغانيه بعنوان “عيان”، قبل أيام، وهي من كلمات محمد القباني، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة عبدالهادي، وسيقدم خلال الحفل عمله الجديد إلى جانب مجموعة متنوعة من أغانيه المعروفة، مثل: “ومشيت خلاص، وماتغيبش ثواني”، وغيرهما.