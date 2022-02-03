جاستن بيبر في مرمى الانتقادات.. لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتمتع المغني الكندي الشاب، جاستن بيبر، بشعبية عريضة، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي تعتبر حياته وتفاصيلها تحت “مجهر” الملايين من المتابعين.

مؤخراً، تعرض جاستن بيبر لموجة من الانتقادات الشديدة من قبل العديد من النشطاء، بعد أن اشترى رمزاً غير قابل للاستبدال “NFT” من مجموعة “القردة المملة” (Bored Ape Yacht Club BAYC)، من منصة “أوبن سي”، وذلك مقابل 500 عملة مشفرة من الإيثيريوم (ما يعادل 1.3 مليون دولار).

ووفقاً لموقع “بيتكوين.كوم”، يعتبر السعر الأصلي للرمز منخفضاً للغاية، لأنه لا يحتوي على سمات نادرة، علماً بأن القيمة المقدرة للرمز الذي اشتراه بيبر بلغت نحو 208.237 دولاراً، ما يعني أن الفنان الكندي اشترى الرمز بأغلى من سعره بحوالي 300%.

وفور نشر جاستن بيبر صورة الرمز، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، تعرض لسخرية وانتقادات عارمة، لأنه دفع مبلغاً مبالغاً فيه لا يتناسب مع هذا الشيء.

وقال أحد النشطاء عبر حسابه على “تويتر”: “دفع جاستن بيبر 5 أضعاف السعر الأصلي مقابل رمز قرد ليست لديه سمات نادرة.. لقد تم خداعه”، وأضاف آخر: “في المرة القادمة، التي تعتقد فيها أنك محبط، فقط تذكر ذلك. جاستن بيبر اشترى للتو قرداً مقابل 500 ETH”.

ولا يعتبر جاستين بيبر أول المشاهير الذين قاموا بشراء تلك الرموز الرقمية، ففي أواخر ديسمبر 2021، اشترى مغني الراب إيمينيم رمز “NFT” مقابل 462 ألف دولار، وكذلك مشاهير آخرون، مثل: باريس هيلتون، وترافيس باركر، وستيف كاري، وبوست مالون.

من ناحية أخرى، خسر جاستن بيبر لقبه كأفضل فنان في منصة “Spotify” لصالح “ذا ويكند”، حيث يمتلك بيبر 83.3 مليون مستمع على عملاق بث الموسيقى، وفقاً لـ”TMZ”.

ووصل “ذا ويكند”، صاحب ألبوم “Starboy” إلى ما يصل إلى 85.667.564 مستمعاً على المنصة الشعبية، وفق ما تم الكشف عنه مؤخراً.