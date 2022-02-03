نيكول كيدمان تكشف عن الصعوبات التي واجهتها في مشوارها الفني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت الممثلة الأميركية، نيكول كيدمان، تصريحات كشفت فيها أصعب المحطات التي مرت بها في حياتها الفنية، وتحديداً منذ بدايات دخولها عالم هوليوود، وذلك في إطار حديثها عن إجراء محاولات، لتمهيد الطريق لدخول هوليوود.

واعترفت النجمة الكبيرة بأنها كان لديها ذلك النوع من الكفاح المصاحب لحماس الشباب، وهي في أوائل الثلاثينات من عمرها، حيث كانت تريد إثبات نفسها.

وكانت نيكول كيدمان تجري مقابلات مع مجموعة متنوعة لبودكاست، ومن هنا تحدثت عن المخاوف الأساسية لديها عند دخول عالم هوليوود، مضيفة أنها وبعد وصولها إلى عمر الـ40 قامت بتشغيل بعض الممثلين، حيث كان يدور في ذهنها أنها من الممكن ألا تكون لديها إمكانية عدم القدرة على عرض فنها مرة أخرى على الإطلاق في فترة من الفترات.

وعقبت نيكول كيدمان بأن هذا الشعور في بعض الأحيان يحدث تفككاً في الأمعاء، لكنها كانت تفكر في أن تجد أشياء أخرى تهمها، لأن هذه هي رحلة الحياة، قبل أن تختتم قائلة: “الأمر هكذا دائماً، وأعلم أن الأمر سيكون.. أنا في جولة”.