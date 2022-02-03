كيت ميدلتون تفرض “قاعدة صارمة” على المتعاملين معها.. ما هي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: يبدو أن دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، تجهز نفسها لتكون “ملكة المستقبل” داخل القصر، الأمر الذي يظهر من خلال القواعد الصارمة، التي وضعتها للمتعاملين معها.

وتمتلك كيت ميدلتون، الدوقة المفضلة لدى المعجبين الملكيين، قاعدة صارمة واحدة، يجب على جميع أعضاء الفريق الالتزام بها.

وتم الكشف عن قاعدة كيت الصارمة الخاصة بأسرة كامبريدج، في إعلان عن الوظائف على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنزل الملكي.

ويعتمد دوق ودوقة كامبريدج على فريق من المساعدين، لضمان حسن سير عمل الأسرة المالكة، والتزام موظفيها بأعلى مستوى من الصرامة والدقة والحفاظ على السرية والخصوصية.

وذكر إعلان عن وظيفة، نُشر على الموقع الرسمي للأسرة الملكية، أن هناك سياسة “عدم التسامح مطلقاً مع النميمة”، وشدد على أنه من المهم للمتقدمين أن يكونوا جيدين في “الحفاظ على السرية داخل المنزل الملكي”.

وتشير شخصية كيت ميدلتون الساحرة وابتسامتها الشهيرة، أيضاً، إلى أنها تكره التوتر، وتحل جميع المشكلات بشكل ودي.

وفي نفس السياق، حظيت كيت ميدلتون بشعبية تزيد على ضعف شهرة ميغان ماركل في الولايات المتحدة، وفقاً لاستطلاع جديد، حيث حصلت كيت ميدلتون على 68% في الاستطلاع، مقارنة بـ31% فقط لميغان.

ويأتي الاستطلاع الجديد في الوقت الذي يخطط فيه الأمير ويليام، وكيت ميدلتون، للقيام بأول رحلة لهما إلى الولايات المتحدة منذ عام 2014.

ورداً على الاستطلاع، أشار المعلق الملكي الأميركي، كريستوفر أندرسن، إلى أن دوقة كامبريدج لديها قدرة حقيقية على التواصل مع الأميركيين.

وقال: “لقد أصبحت كيت (نجمة) من دون أن تطأ قدمها هنا على الإطلاق، إنها تجسد كل ما يتوقعه الأميركيون في أميرة متجهة إلى أن تصبح ملكة – الجمال والنعمة والحمل الملكي والقدرة على الاتصال”.