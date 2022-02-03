ليدي غاغا بموعد جديد مع جمهورها في لاس فيغاس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد المغنية العالمية، ليدي غاغا، لإحياء حفل غنائي كبير في ولاية “لاس فيغاس”، حيث كشفت عن حماستها الشديدة لرؤية محبيها، لأنها اشتاقت للغاية لإقامة العروض بحضورهم.

وقد أعلنت ليدي غاغا، في حديث مع متابعيها عبر “إنستغرام”، أنها ستعود إلى لاس فيغاس، هذا الربيع، لإحياء حفل غنائي سيحدد موعده بين أبريل ومايو المقبلين.

ومن المنتظر أن تقدم البوب ديفا، البالغة من العمر 35 عاماً، مع فرقتها، في لاس فيغاس، الحفل هذا الربيع في Dolby Live Par MGM.

وسيتم طرح التذاكر للجمهور عبر المتاجر الإلكترونية، بدءاً من يوم الجمعة المقبل، وسط توقعات بأن يحظى الحفل بإقبال جماهيري كبير.

وفي يناير من عام 2019، قدمت ليدي غاغا موسيقى الجاز والبيانو بحفل لها في إنيغما، وحظيت بإشادة مميزة، حيث كانت قد بدأت حفلاتها تلك في ديسمبر 2018، وكان من المفترض أن يعود العرضان في ربيع عام 2020، ولكن بسبب وباء “COVID-19” ألغي الحفلان بعد وقت قصير من إطلاق التذاكر حينها للبيع، قبل أن يتم التأجيل حتى التاسع من أكتوبر 2021، ثم تأجل مرة أخرى.