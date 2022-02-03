ظهور نادر لوالدة شيري عادل.. شاهدوا الشبه الكبير بينهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المعروف عن الفنانة المصرية، شيري عادل، أنها تفضل إبقاء حياتها العائلية بعيدة عن “السوشيال ميديا”، حتى إن ظهور أفراد من أسرتها أمر لا يلاحظه الكثيرون. ومن هنا، فإن ظهور والدتها في صورة نادرة معها عبر حسابها في “إنستغرام”، خلق نوعاً من التفاعل بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، إذ قررت شيري أن توجه رسالة خاصة إلى والدتها بمناسبة عيد ميلادها، أمام جمهورها ومتابعيها.

وعبرت شيري عادل عن محبتها الكبيرة لوالدتها، موضحة أنها محظوظة لأن هذه السيدة والدتها، إضافة إلى أنها لا تستطيع أن توفيها حقها من الشكر، وأكدت أنها تعتبرها العالم بالنسبة لها.

وكتبت شيري عادل، في رسالتها الخاصة إلى والدتها، قائلة: “أنا محظوظة كثيراً لأنني ابنتك، سعيدة لأنك والدتي، لا يمكن أن أوفي حقك من الشكر.. أنتِ بالنسبة لي العالم كله.. عيد ميلاد سعيد يا حبيبة قلبي.. أحبك دائماً”.

وتفاعل عدد من مرتادي التواصل الاجتماعي مع صورة شيري عادل ووالدتها، حيث أثنوا على العلاقة بين الثنائي، وقدموا لها التهاني بمناسبة عيد ميلادها، كما تفاعل بعض نجوم الفن من خلال التعليقات، من بينهم: “لقاء سويدان، إنجي خطاب، نسمة ممدوح، إيمان السيد، ريم نصر، ندى عادل، نانسي صلاح، وندى بسيوني”.

وكانت قد بدأت شيري عادل تصوير مسلسل “الرواية” قبل أيام، بعد سلسلة من التحضيرات، إذ يضم العمل عدداً من النجوم، بينهم: أحمد فهمي، فيما تجسد شيري شخصية “فريدة”، وهي صحافية تبدأ رحلة البحث عن الجاني في إحدى الجرائم.

وتدور أحداث مسلسل “الرواية” في إطار درامي تشويقي، حول جريمة قتل تتورط فيها أطراف كثيرة، وتقع الجريمة أثناء افتتاح أحد العروض المسرحية، والعمل من إخراج أمير شوقي، وتأليف شادي محسن وأمير شوقي.

ويعرض للفنانة شيري عادل، حالياً، مسلسل “أيام” وسط نجاح كبير بين الجمهور، فيما يضم العمل عدداً كبيراً من الفنانين، بينهم: رياض الخولي، حورية فرغلي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، ميدو عادل، رشدي الشامي، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.