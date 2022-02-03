بالصور – فيكتوريا وديفيد بيكهام يسرقان الأنظار في شوارع لندن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش الثنائي فيكتوريا بيكهام وديفيد بيكهام، في حالة رومانسية كبيرة، وهو ما يلاحظه الجمهور من العلاقة بينهما، وهو ما بدا من آخر ظهور جمعهما، حيث كانا أنيقين، وهما يستمتعان بليلة مميزة في شوارع لندن.

وتم التقاط صور تجمع ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام، وهما يسيران يداً بيد، بينما كانا يتمتعان بموعد ليلي رومانسي في لندن هذا الأسبوع.

واقتربت فيكتوريا بيكهام، خلال اللقاء، من بعض الفتيات المعجبات بعد أن مارست نزهة رومانسية مع زوجها.

وكانت فيكتوريا، البالغة من العمر 47 عاماً، وزوجها لاعب كرة القدم السابق، يستمتعان بليلة في نادي الأعضاء الخاص “أوزوالد” في مايفير، بينما كان بعض الأصدقاء يتناولون الطعام في الطابق العلوي.

وتبين أن زملاء ديفيد بيكهام، السابقين في فرقته، يحصلون على صورة وهم يغادرون نفس المبنى بعد ليلة في لندن.

وارتدت فيكتوريا فستاناً مميزاً من اللون الأسود تميز بأناقته، مع معطف مطابق طويل، واختارت إنهاء مظهرها بنظارة شمسية، بينما ارتدى لاعب الكرة السابق في مانشستر يونايتد وإنجلترا بدلة سوداء وقميصاً من نفس اللون.