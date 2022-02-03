كورتني كاردشيان وترافيس باركر يدخلان القفص الذهبي بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الثنائي الشهير نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كورتني كاردشيان، وخطيبها الموسيقي ترافيس باركر، يخططان لإقامة حفل زفاف “خيالي”، في الفترة المقبلة، وهو ما لم يتوقعه الجميع، لاسيما أن الخطبة أعلنت في أكتوبر من العام الماضي.

ومن المنتظر أن يقام حفل الزفاف في الربيع المقبل، حيث إن التخطيط للزفاف قد بدأ بالفعل، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة “يو إس ويكلي”.

وقيل إن الثنائي سيقيمان زفافهما في وقت قريب، حيث يؤكدان أنهما لا يريدان للخطوبة أن تكون أطول مما ينبغي، لأن الزواج سيتم في أقرب وقت، وتحديداً في هذا الربيع.

وقال المصدر، وفقاً للصحيفة، إن باركر مستعد جداً لجعل كورتني زوجته، متابعاً أنّ الزوجَ متحمّس جداً للتخطيط ليومِهما المميزِ.

وأشار المصدر إلى أن كورتني لا ترغب في كشف أي تفاصيل عن زواجها، كما تريد أن تكون الأمور مفاجأة للضيوف، ليكون حفل زفاف خرافياً بالتأكيد.

علاوة على ذلك، ذكر المصدر أن الثنائي يخططان لإنجاب طفل إلى هذا العالم في أقرب وقت، وتابع: “سيكون لديهما طفل معاً دون أي شك، إنها مسألة وقت”.