كايلي جينر تحتفل بعيد ميلاد ابنتها “ستورمي” بصورة مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كايلي جينر، بعيد ميلاد ابنتها “ستورمي”، التي بلغت عامها الرابع.

وانتقلت نجمة “The Keeping Up With The Kardashians” إلى حسابها في “إنستغرام”، وشاركت صورة عائلية جميلة، تظهر فيها كايلي، وابنتها ستورمي، وزوجها ترافيس سكوت.

وفي الصورة، تظهر كايلي جينر وزوجها، وهما يعانقان ابنتهما ستورمي، وعلقت على الصورة قائلة: “طفلتنا تبلغ من العمر 4 سنوات.. عيد ميلاد سعيداً للفتاة التي غيرت عالمي كله”.

وتفاعل العديد من النشطاء مع الصورة العائلية التي نشرتها كايلي، وتمنوا لهم دوام السعادة الأسرية، وكان من أبرز المعلقين والدة كايلي، كريس جينر التي قالت: “عيد ميلاد سعيداً يا عزيزتي ستورمي.. أنا أحبك”.

وسبق وأخبرت جينر معجبيها، عام 2019، عن رغبتها في إنجاب المزيد من الأطفال، قائلة: “لا أطيق الانتظار.. لإنجاب المزيد من الأطفال”.

كما قالت، بمقطع فيديو لها في يناير 2020، إنها ترى نفسها: “بالتأكيد لديها أربعة أطفال”، لكن ليس لديها جدول زمني لذلك، مضيفة: “الحمل ليس مجرد مزحة، إنه شيء خطير، وهو صعب”.

واستعادت كايلي جينر علاقتها مع زوجها، ووالد ابنتها الوحيدة مغني الراب ترافيس سكوت، بعد انفصالهما العام قبل الماضي، برسالة بمناسبة يوم الأب العالمي.

ونشرت كايلي صورة تجمعهما، عبر حسابها بـ”إنستغرام”، وعلقت عليها قائلة: “عيد أب سعيداً.. يوم واحد لا يكفي لتكريمك.. نحن محظوظون جداً بوجودك”.

وكان سكوت أكد أنه تصالح مع جينر، أثناء حضورهما حفل “Parsons Benefit” الـ72، حيث تقارب الزوجان، بينما كانا يقفان على السجادة الحمراء مع ابنتهما “ستورمي”، البالغة من العمر 4 سنوات.