تطورات الحالة الصحية لـ ميرهان حسين بعد إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ميرهان حسيبن، تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها مؤخرا بفيروس كورونا.

ونشرت ميرهان، صورا لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله.. أنا بقيت أحسن بكتير وقربت أتعافى تمامًا إن شاء الله".

وتابعت: "عايزة أشكر كل حد سأل عليا وكل حد وصلي إحساس بالحب والعطاء والإهتمام اللي ماكنتش أتوقعه للدرجة دي والله ماكنتش أعرف إن في ناس كتير بتحبني كدا، فرحتولي قلبي وصدق مشاعركم وصلني، شكرًا بجد من قلبي، مفيش أحلى ولا أغلى من الحب".

واستكملت: "شكرًا على كل هدية جاتلي وكل وردة وكل دعوة بالشفاء يا رب، كل حد فرحلي قلبي ربنا يكرمه ويحققله كل اللي بيتمناه، وربنا يحفظنا جميعًا من كل الأمراض ويدينا الصحة والعافية، يا رب احنا وكل حبايبنا".

وأضافت: "شكرًا يا أغلى الناس اللي حسستوني إنكم جنبي مهما كنتوا بعيد وإني لو احتجت أي حاجة هتكون عندي بوجودكم في حياتي.. شكرًا على الحب.. أغلى هدية ونعمة من رب العالمين، بحبكم".

أعلنت الفنانة ميرهان حسين، مساء الخميس 27 يناير الماضي، عن إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "كورونا.. الحمد لله على كل شيء.. اللي اتعامل معايا مؤخرًا يكشف.. ربنا يحفظكم جميعًا.. دعواتكم".

وشاركت ميرهان حسين، مؤخرا بمسلسل "أنا وهي"، مع النجوم: هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، ومحمد الصاوي، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز.