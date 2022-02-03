عبدالرحيم كمال ناعيا عايدة عبدالعزيز: "ممثلة من الطراز الرفيع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعى المؤلف والسيناريست عبدالرحيم كمال، الفنانة عايدة عبدالعزيز، التي وافتها المنية مساء اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وكتب عبدالرحيم، عبر حسابه على تويتر: "عايدة عبدالعزير تشرفت بها في مسلسل دهشة في دور (سكن) وقدمت دور من أصعب وأجمل الأدوار".

وتابع: "أحسست بالفخر أنها قدمت شخصية من شخصياتي.. ممثلة من هذا الطراز الرفيع، سيدة من سيدات المسرح العربي التي تملك موهبة متفردة وأداء يضاهي أداء أعظم الممثلات في العالم.. رحمة الله على الفنانة المصرية العظيمة".

وأعلن خبر وفاتها، الفنان منيرمكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفنانة القديرة رحلت عن عالمنا داخل منزلها بعد صراع مع المرض.

وأضاف، أن أسرة الراحلة لم تحدد حتى الآن موعد ومكان جنازتها.

وقدمت عايدة، خلال مشوارها الفني، عددا من الأعمال السينمائية أبرزها: "النمر والأنثى" للزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامي والعبيط، خرج ولم يعد".

ومن أبرز أعمالها التليفزيونية: "يوميات ونيس"، "ملكة في المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار"، "ضمير أبلة حكمت".