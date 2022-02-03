وفاة الفنانة عايدة عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحلت الفنانة عايدة عبدالعزيز، مساء اليوم الخميس 3 فبراير 2022، عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وأعلن خبر وفاتها، الفنان منيرمكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلًا إن الفنانة القديرة رحلت عن عالمنا داخل منزلها بعد صراع مع المرض.

وأضاف، أن أسرة الراحلة لم تحدد حتى الآن موعد ومكان جنازتها.

وقدمت عايدة، عددا من الأعمال السينمائية أبرزها: "النمر والأنثى" للزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامي والعبيط، خرج ولم يعد".

ومن أبرز أعمالها التليفزيونية: "يوميات ونيس"، "ملكة في المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار، ضمير أبلة حكمت".