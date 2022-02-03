ماذا قال أمير شاهين عن توقعاته لمباراة مصر والكاميرون؟ (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان أمير شاهين، عن توقعاته لمباراة المنتخب الوطني أمام منتخب الكاميرون، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب "أولمبيه" في مدينة ياوندي ضمن منافسات الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.

وقال أمير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إن شاء الله مصر هتكسب الماتش بنتيجة 2/1، وأتمنى إن لاعبيتنا الرجالة يشدوا حيلهم شوية عشان يفرحوا مصر كلها".

وتقرر إسناد مهمة التعليق على مباراة مصر والكاميرون، للمعلق المصري علي محمد علي، كبير المعلقين بقناة بي إن سبورتس.

وتُنقل البطولة عبر قنوات بي إن سبورتس، صاحب الحقوق الحصرية، فيما تنقل بعض القنوات العربية والأفريقية مباريات منها حسب ما حصلت.

يذكر أن المنتخب الوطني فاز على منتخب المغرب بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.