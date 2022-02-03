قبل مباراة المنتخب.. صلاح عبدالله لجمهوره: "قولوا يا رب النصر لمصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان صلاح عبدالله، رسالة لمتابعيه وجمهوره، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قبل انطلاق مباراة المنتخب الوطني ومنتخب الكاميرون، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب "أولمبيه" في مدينة ياوندي ضمن منافسات الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.

وكتب صلاح، عبر حسابه على تويتر: "كلها كام ساعة يا جماعة وينتهي القلق والتوتر والترقب المرعب والإنتظار المزعج، وبإذن الله ينتهي بفرحة كبيرة قوي للمصريين.. قولوا يا رب النصر لمصر".

وتقرر إسناد مهمة التعليق على مباراة مصر والكاميرون، للمعلق المصري علي محمد علي، كبير المعلقين بقناة بي إن سبورتس.

وتُنقل البطولة عبر قنوات بي إن سبورتس، صاحب الحقوق الحصرية، فيما تنقل بعض القنوات العربية والأفريقية مباريات منها حسب ما حصلت.

يذكر أن المنتخب الوطني فاز على منتخب المغرب بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.