هاني رمزي يكشف عن الحل الوحيد لحكم مصر والكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان هاني رمزي، عن الحل الوحيد من وجهة نظره لـ بكاري جاساما حكم مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب الكاميرون، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب "أولمبيه" في مدينة ياوندي ضمن منافسات الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.

ونشر رمزي، فيديو له من أحد أعماله، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحل الوحيد مع حكم ماتش النهاردة"، وجاء المشهد بصورة كوميدية وشاركه فيه الفنان الراحل طلعت زكريا.

وتقرر إسناد مهمة التعليق على مباراة مصر والكاميرون، للمعلق المصري علي محمد علي، كبير المعلقين بقناة بي إن سبورتس.

وتُنقل البطولة عبر قنوات بي إن سبورتس، صاحب الحقوق الحصرية، فيما تنقل بعض القنوات العربية والأفريقية مباريات منها حسب ما حصلت.

يذكر أن المنتخب الوطني فاز على منتخب المغرب بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.