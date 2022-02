All of us are dead اصدار نتفليكس الأخير… والجمهور: انه “لعبة الحبّار” الجديد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 3 - فبراير - 2022 5:53 مساءً

أصدرت نيتفليكس مسلسلا كوريا جديدا بعنوان “كلنا اموات” all of us are dead منذ أيام و احتل المراكز الاولى على التطبيق في دول مختلفة منها لبنان.

الا ان الانطباع الاول عن المسلسل فكان تشبيهه بالمسلسل الكوري الشهير لعبة الحبار وهو المسلسل الكوري الذي اصدره التطبيق نفسه منذ اشهر.

لم يستغرق المشاهدون حول العالم وقتا طويلا حتى انهوا حلقات المسلسل وبدأوا يشبهونه بمسلسل لعبة الحبار. كما لاحظوا ان هناك ممثلا قد ظهر في كلا المسلسلين.

تقول صحيفة الانتبندنت انه ليس علينا ان نقارن بين المسلسلين فقط لانهما يتشاركان النوع نفسه. فصحيح ان المسلسلين ينتميان الى النوع نفسه الذي يجمع بين التشويق والجريمة الا ان المسلسل الجديد مختلف فالقصة تتمحور حول فتاة في المدرسة قام فأر بعضَها في صف تابع لمدرس العلوم. لتتحول بعدها الى zombie غير قابل للسيطرة وبدأت بمهاجمة زملائها في المدرسة.

وتضيف المجلة ان لعبة الحبار وجه رسائل سياسية تناهض الرأسمالية من خلال طرح مسألة الديون واهتمام الناس بالأموال فقط على حساب القيم والانسانية في حين يطرح المسلسل الجديد أمورا اخرى تتعلق بحياة الطلاب في المدرسة كالتنمر وغيرها.