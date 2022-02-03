أول خطوة من ريال مدريد للتعاقد مع هالاند

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 07:16 مساءً - قالت تقارير إن ريال مدريد اتخذ خطوته الأولى بالفعل للتعاقد مع مهاجم بروسيا دورتموند إرلينغ هالاند الصيف المقبل رغم اهتمامه بالفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الذي سيصبح صفقة مجانية بنهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يكون الصيف المقبل من أهم فترات الانتقالات في عدة مواسم بالنسبة للنادي الملكي، إذ يكاد يكون من المؤكد أن ينضم مبابي للنادي في صفقة انتقال مجانية في نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يغادر هالاند دورتموند هذا الصيف، مع اهتمام عدد من أكبر الأندية في أوروبا بالتعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب.

وذكرت صحيفة Libertad Digital الإسبانية أن ريال مدريد قد اتصل بالفعل بمينو رايولا وكيل أعمال اللاعب لمناقشة انتقال هالاند البالغ من العمر 21 عامًا، لدرجة أن النادي الملكي بات واثقا من أن اللاعب سينتقل لريال مدريد فقط إذا كان سيلعب في الليغا.

يأتي ذلك رغم اهتمام خوان لابورتا رئيس برشلونة الشديد بالتعاقد مع هالاند وتوفير ما يلزم من أموال رغم الأزمة المالية الحالية للنادي للتعاقد مع المهاجم النرويجي.

ومع ذلك هناك مخاوف بشأن مانشستر سيتي، حيث يزعم أشخاص ”ذوو مكانة عالية“ في مدريد أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لديه ”فرصة بنسبة 80٪ للتعاقد معه“.

ويحتاج فريق المدير الفني بيب غوارديولا إلى مهاجم صريح بينما لعب والد هالاند، ألف إنغي، لمانشستر سيتي خلال مسيرته في الملاعب، كما أن سيتي سيكون قادرًا على تقديم عرض أكبر لهالاند وزيادة أجره عن الذي سيدفعه ريال مدريد.

وانتقال هالاند إلى سانتياغو برنابيو سيؤدي على الأرجح إلى خط هجومي ناري يضم إلى جواره مبابي، حيث يتصدر اللاعبان القائمة ومن المتوقع أن يتنافسا على جوائز الأفضل في العالم في حقبة مماثلة للمنافسة القوية بين النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على الأفضل في اللعبة.

ويمكن أن تحاول الأندية الأخرى أيضًا التحرك نحو هالاند الذي لديه شرط جزائي بقيمة 68 مليون جنيه إسترليني ويبدأ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأصبح هالاند من أبرز لاعبي دورتموند منذ انضمامه من لايبزيغ الألماني في 2020، حيث سجل 80 هدفًا مذهلاً في 79 مباراة مع النادي الألماني.

وأشارت تقارير إلى أن مبابي وافق بالفعل على الانضمام إلى ريال مدريد في صفقة مجانية عندما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في يوليو/تموز المقبل.

ورفض باريس سان جيرمان عرضين، الثاني بمبلغ 154 مليون جنيه إسترليني، من ريال مدريد لمبابي الصيف الماضي على أمل إقناعه بالبقاء لكن النادي الفرنسي فشل في تقديم حجة مقنعة للاعب من أجل الإبقاء عليه.