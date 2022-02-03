موقف إنساني جديد لـ تامر حسني يخرج إلى العلن.. إليكم ما حصل مع الطفل مصطفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للنجم المصري تامر حسني في زيارة إلى طفل مصري يدعى “مصطفى” يعاني من شلل في الجهاز الهضمي بدا متأثرًا جدًا لرؤيته.

وكشفت والدة الصبي، السيدة زينب مهاب عن القصّة الكاملة وراء زيارة تامر حسني لابنها المريض، فكتبت في منشور عبر موقع “فيسبوك”: “اول ما حالة مصطفى وصلت للفنان تامرحسني لقيناه بعدها بساعه جاي من آخر الدنيا جري من منطقة الشيخ زايد للتجمع الخامس عشان يطمن على مصطفى و بالصدفه مصطفى اصلاً بيحب تامر حب مش عادي و بيتفرج على افلامه هو بس لدرجة لما شافه مصدقش و افتكر ان دا واحد شبه تامر”.

وتابعت والدة الصبي: “ابني عنده شلل في الجهاز الهضمي كله مفيش امعاء ولا معده ولا بنكرياس و لما بيتوجع مينفعش ياخد مسكن او اي دوا يعني ألم طول الحياه و مفيش صحه نهائي و دا مأثر على ادراكه ، نفسي ابني يرجع زي صورته اللي في اول الڤيديو قبل المرض ادعوله ارجوكم و ناشدوا معايا كل الجهات المسؤله في دولتنا العظيمه انقذوا مصطفى الموضوع مش سهل و مش اي حد يقدر يعمله لصعوبة الخطوات و التكاليف اللي بتتجاوز ٣٦ مليون جنيه الموضوع اكبر من الأشخاص عشان كدا اتمنى صوتي يوصل لكل الجهات المعنيه الفاضله و شكراً لكل اللي حاولوا يساعدوني”.

واختتمت والدة الصبي مصطفى موجهةً كلامها إلى تامر حسني وقالت: “شكراً يا تامر على سرعة استجابتك و على كل اللي قولته واللي عملته امبارح واللي لسه بتحاول تعمله عشان طفل انت متعرفهوش ربنا يراضيك يا ابني و ينصرك و يسترك دنيا و آخره”.

لا يُعتبر هذا الموقف الإنساني للفنان تامر حسني، هو الوحيد الذي يخرج إلى العلن ويكشف عنه ناشطون عبر الإنترنت، فنجم الجيل معروف بإنسانيته ويشهد محبّوه في مختلف البلدان العربية والعالم على تواضعه وبساطته في التعامل معهم حين يلتقون به في المطارات أو الفنادق التي يسكن فيها خلال جولاته الغنائية.