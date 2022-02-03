“حبيبة قلبي”.. هدية زياد برجي لجمهوره في عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان اللبناني زياد برجي فيديو كليب أحدث أغنياته “هيدي حبيبة قلبي”، من ألحانه وكلمات أحمد ماضي، عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب” وذلك مع قرب الاحتفال بعيد الحب.

فيديو كليب “هيدي حبيبة قلبي” من إخراج دان حداد، وكانت شركة آند بيوند مينا And Beyond Mena المنتج المنفّذ للعمل.

وتفاعل عدد كبير المتابعين مع فيديو كليب “حبيبة قلبي” فور صدوره، إذ تلقى زياد برجي عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي العديد من التعليقات التي أثنت على العمل الذي جاء بقالب رومانسي مميّز.

يذكر أن النجم زياد برجي بدأ التعاون مع شركة آند بيوند مينا And Beyond Mena منذ حوالي السنة فالشركة اليوم مسؤولة عن التسويق لزياد برجي على كافة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.