لايف ستايلز ستوديوز تُقدم أحمد علي وأسماء دغمة ب ديو “ما تسيبش حلمك”.. رسالة أمل وتفاؤل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث إنتاجاتها الغنائية، ديو أغنية “ما تسيبش حلمك” الذي جمع الفنان المصري أحمد علي والفنانة المصرية أسماء دغمة، وصدر على طريقة الفيديو كليب عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية على اليوتيوب.

“ما تسيبش حلمك” رسالة أمل وتفاؤل بأن القادم دائماً ما يكون أجمل طالما الخير موجود، ولا بُد وأن يتمسك الإنسان بطموحه وأن يكون على قدر من المسؤولية وأقوى من الأيام.

وحمل ديو “ما تسيبش حلمك” رسالة للشباب، حيث حثهم على المحاولة وعدم الإستسلام عند ضياع أي فرصة، كما وشدد الديو على أهمية السعادة حيث أن الحياة مرة واحدة.

وحمل فيديو كليب “ما تسيبش حلمك” اخراج رودينة حاطوم وتم تصويره في مصر، بينما الأغنية من كلمات وليد عبد الجليل والحان اسلام امين وتوزيع عمرو الخضري.