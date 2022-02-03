” جورجينا ارحمينا ” .. تعليق الجمهور على إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الخميس 3 فبراير 2022 05:45 مساءً - نشرت الفنانة ” ياسمين صبري ” صورا لها عبر حسابها على إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها أثناء تواجدها بمدينة دبي .

وظهرت ياسمين صبري في الصور وهي ترتدي ملابس كلاسيكية باللون الأبيض وتجلس أمام البحر .

ولاقت الصور تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أشاد البعض منهم بإطلالتها .. فيما اعتبر آخرون بأن الفنانة ياسيمن صبري تبدو تماما كعارضة الأزياء ” جورجينا رودريغيز ” .

فجاءت بعض التعليقات مثل : ” جورجينا ارحمينا ” و ” بحسبها جورجينا والله ” و ” جورجينا بتسلم عليكي ” و ” جورجينا الغلابة ” و ” إيه ده يا جورجينا التانية ” و ” لن تصبحي جورجينا ” .