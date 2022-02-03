كتب امير فتحي في الخميس 3 فبراير 2022 05:45 مساءً - نشرت الفنانة ” ياسمين صبري ” صورا لها عبر حسابها على إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها أثناء تواجدها بمدينة دبي .
وظهرت ياسمين صبري في الصور وهي ترتدي ملابس كلاسيكية باللون الأبيض وتجلس أمام البحر .
ولاقت الصور تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أشاد البعض منهم بإطلالتها .. فيما اعتبر آخرون بأن الفنانة ياسيمن صبري تبدو تماما كعارضة الأزياء ” جورجينا رودريغيز ” .
فجاءت بعض التعليقات مثل : ” جورجينا ارحمينا ” و ” بحسبها جورجينا والله ” و ” جورجينا بتسلم عليكي ” و ” جورجينا الغلابة ” و ” إيه ده يا جورجينا التانية ” و ” لن تصبحي جورجينا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” جورجينا ارحمينا ” .. تعليق الجمهور على إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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