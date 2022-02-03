كيف احتفلت أحلام بعيد ميلاد مدير أعمالها ” نايف اليوسف ” ؟

كتب امير فتحي في الخميس 3 فبراير 2022 05:45 مساءً - حرصت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” على تهنئة مدير أعمالها ” نايف اليوسف ” بعيد ميلاده في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام أعربت من خلاله عن حبها وتقديرها له .

وتضمن المنشور صورة تجمع أحلام بنايف اليوسف كتبت في تعليقها عليها : ” لإن ربي يحبني عطاني إياك وسخرك لي .. ربي لا يحرمني منك يارب وكل عام وأنت بألف خير يا ولدي وأخوي وصديقي الصدوق ” .

وتابعت : ” ومدير أعمالي ونور عيوني وقطعة من قلبي يا نايف يا الغالي .. ويارب أيامك وسنينك كلها فرح وسرور وصحة ونور ينور دربك وعقبال ما اشوفك معرس وانا اللي ازفك يارب ” .

كما نشرت أحلام مقطع فيديو من الاحتفال الذي أقيم بمناسبة عيد ميلاد نايف اليوسف وظهرت به برفقة زوجها ” مبارك الهاجري ” ومدير أعمالها أمام كيك عيد الميلاد .