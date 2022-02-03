حملت رسائل لـ "كيروش" و"إيتو".. طرح أغنية "هنعدي الكاميرون" دعما لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

مع بداية العد التنازلي لموعد مباراة المنتخب المصري، ونظيره الكاميروني في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الخميس، طرحت قناة "القاهرة والناس"، أغنية بعنوان "هنعدي الكاميرون".

كلمات أغنية هنعدي الكاميرون"، حملت رسائل عديدة، أولها كان إلى المدير الفني البرتغالي كيروش، عن تشكيل المنتخب المصري، وجاء فيها :" رسالة إلى كيروش حط الخطة الصح يا بيه متغيرش تغير ليه، عاوزين بس نعدي الكاميرون ونجيب إيتو نحط عليه، خليك ثابت بالتشكيل عندك فرقة تهد الحيل، بس ياريت يفضلو في مكانهم وبلاش بقى شغل البراجيل".

التشكيل

وعن تشكيل المنتخب في المباراة، قالت الأغنية :" مش هتكلم ع الحراس كله معدي وأحسن ناس، نبدأ هدوء كدة خطتنا بص يا سيدي وعم الناس، عبد المنعم طبعا باك، فتوح جمبه أكيد ده معاك، قفل حلو بعمر كمال وتحط الونش معاه مساك".

وتابعت: "ندخل بقى على خط النص فتحي سولية ونني البوص، ممكن حبة تبدل زيزو وتنزله هيشوط ويقص، جرب تبدأ بتريزيجيه، وصلاح مش هتكلم فيه إبدأ بشريف المرادي ريح درش هتخسر ايه".

رسالة إلى إيتو

وإلى لاعب الكاميرون السابق ورئيس إتحاد الكرة بها حاليا "إيتو"، جاءت الرسالة الثانية في الأغنية، وكانت كالتالي:" هنعدي الكاميرون والسنغال هنعدي أسود ونعدي أفيال، إحنا فراعنة يا عم الحاج أنا بس حقيقي أنا عندي سؤال، بص يا إيتو بقولك ايه جبت جساما يحكم ليه؟، هتخلينا نجيبكوا في ثانية جوة تويوتا إزازها فيميه، ننزل بيكم على عابدين ونقول شوفو جايبنلكو مين".

وفي رسالة إلى لاعبي المنتخب المصري، قالت الكلمات:" كل الناس هترحب بيكم نستقبلكم بالملايين، إحنا ملوك أفريقيا سنين، احنا حضرنا ومش ماشيين خدنا العهد وقولنا بأذنه راجعين من الكاميرون فايزين".

منتخب مصر لكرة القدم، صعد إلى الدور قبل النهائي، عقب الفوز على منتخب المغرب، بهدفين مقابل هدف، ويقابل في التاسعة مساء اليوم الخميس نظيره الكاميروني، في مباراة حسم بطاقة التأهل للنهائي.

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