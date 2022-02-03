فن ومشاهير

تعرف على إيرادات فيلم "مربع برمودة" بعد 6 أسابيع بدور العرض

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اقتربت إيرادات الفيلم الكوميدي "مربع برمودة" من تحقيق 3 ملايين جنيه، وذلك بعد 6 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.

وحقق فيلم "مربع برمودة" حتى الآن إيرادات قدرها 2 مليون 729 ألف 531 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 8 أفلام أخرى بدور العرض السينمائي هي: "من أجل زيكو، الكاهن، تماسيح النيل، قمر 14، حامل اللقب، لعبة شيطان، مربع برمودة، برا المنهج".

فيلم "مربع برمودا" بطولة النجوم: مصطفى خاطر، عمرو عبدالجليل، روجينا، هنا شيحة، دينا، شيرين رضا، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد جمعة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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