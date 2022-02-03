تعرف على إيرادات فيلم "مربع برمودة" بعد 6 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اقتربت إيرادات الفيلم الكوميدي "مربع برمودة" من تحقيق 3 ملايين جنيه، وذلك بعد 6 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.

وحقق فيلم "مربع برمودة" حتى الآن إيرادات قدرها 2 مليون 729 ألف 531 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 8 أفلام أخرى بدور العرض السينمائي هي: "من أجل زيكو، الكاهن، تماسيح النيل، قمر 14، حامل اللقب، لعبة شيطان، مربع برمودة، برا المنهج".

فيلم "مربع برمودا" بطولة النجوم: مصطفى خاطر، عمرو عبدالجليل، روجينا، هنا شيحة، دينا، شيرين رضا، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد جمعة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت