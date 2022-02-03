تامر حسني يشارك بصوته في حملة "أخلاقنا" برعاية الشئون المعنوية والشباب والرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يشارك الفنان تامر حسني بصوته في ثاني حملات ومبادرات "أخلاقنا" التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة وتحمل إسم "أخلاقنا حياة"، وسيتم عرضها على عدد من القنوات التليفزيونية ومحطات الراديو.

وكانت أولى حملات مبادرة "أخلاقنا" التي تم إطلاقها العام الماضي، شهدت مشاركة كل من الفنان آسر ياسين والفنان محمد فراج، وأمير صلاح الدين، والكابتن أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا

حملة ومبادرة "أخلاقنا" تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والشئون المعنوية، والحملة من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن .

وتهدف حملة "أخلاقنا" إلى إعادة القيم للمجتمع المصري، واحترام الكبير والابتعاد عن التعصب والتنمر والسلوكيات السيئة بالمجتمع، وتوعية الموظفين بجميع المصالح الحكومية وغيرها، بتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وإنهاء احتياجاتهم.

"أخلاقنا حياة" إخراج هيثم عزو، مدير تصوير وائل درويش، مهندس ديكور مارك وجيه، بروديوسر هاجر حماد، أسيست بروديوسر عبدالرحمن محسن البغدادي، استايلست رغدة هلال.

يذكر أن آخر أعمال شو ميديا برودكشن، تنفيذ كليب "باي باي ثانوية" للفنان محمد رمضان، الذي يستعد لطرحه عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" خلال أيام.